MHP Ankara İl Başkanlığı’nın 15’inci Olağan Kongresi, Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajı okundu.

Bahçeli, mesajında MHP’nin siyasi mücadele sürecinde Türkiye’nin kritik dönemlerinde sorumluluk üstlendiğini belirterek, ülkenin birlik ve bütünlüğünün korunmasının önemine dikkat çekti.

“Terörsüz Türkiye” vizyonuna da değinen Bahçeli, bu hedefin yalnızca güvenlik boyutuyla ele alınmaması gerektiğini savundu. Bahçeli, söz konusu vizyonun kardeşliğin güçlendirilmesi, milli birlik ve dayanışmanın pekiştirilmesi ve Türkiye’nin kalkınma hedeflerine odaklanması açısından önem taşıdığını ifade etti.

“Oy kaygısıyla değil vatan sevdasıyla hareket edeceğiz”

Bahçeli mesajında, MHP’nin siyasi yaklaşımının seçim dönemleriyle sınırlı olmadığını belirterek, “Oy kaygısıyla değil vatan sevdasıyla hareket edeceğiz; gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşüneceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bölgesel ve küresel gelişmelerin etkilediği bir dönemden geçtiğini belirten Bahçeli, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Türkiye’nin daha güçlü bir konuma taşınmasını hedeflediklerini kaydetti.

Karakaya: “Muhatabımız tektir; o da millettir”

Kongrede konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise partilerinin siyasi yaklaşımında milli değerlerin belirleyici olduğunu söyledi.

Şartların, ihtiyaçların ve tehditlerin değişebileceğini ancak siyasi hareketlerinin temel çizgisinin değişmeyeceğini belirten Karakaya, “Milliyetçiliğimizi, ülkücülüğümüzü kimseyle tartışmayız. Bizim onaylanmak gibi bir derdimiz olamaz. Muhatabımız tektir; o da millettir” dedi.

“Terörsüz Türkiye teslimiyet ve pazarlık değildir”

Karakaya, konuşmasında “Terörsüz Türkiye” sürecine de geniş yer verdi.

Sürecin teslimiyet, taviz veya pazarlık anlamına gelmediğini savunan Karakaya, bunun devletin terörle mücadele kapasitesinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Karakaya, “Terörsüz Türkiye” hedefinin terörün silahı ve uzantılarıyla birlikte tasfiye edilmesini amaçladığını söyledi.

Alparslan Doğan yeniden il başkanı

Kongrede yapılan seçimde mevcut Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, tek aday olarak yeniden il başkanlığına seçildi.

Doğan da konuşmasında “Terörsüz Türkiye” hedefinin bir pazarlık ya da taviz olmadığını belirterek, sürecin terörü Türkiye’nin gündeminden çıkarmayı ve devletin egemenliğini güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.