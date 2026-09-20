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Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada araçta bulunan N.K., H.T., E.A. ve A.Ç. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Niğde’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza, Niğde-Bor kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 51 HH 163 plakalı otomobil, seyir halindeyken refüje çarptı.

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