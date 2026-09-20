Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde meydana gelen yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
5 şüpheli gözaltına alındı
Yürütülen çalışmalar kapsamında, söz konusu suçları gerçekleştirdikleri belirlenen ve yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
5 şüpheli tutuklandı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi.