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Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yürütülen çalışmalar kapsamında, söz konusu suçları gerçekleştirdikleri belirlenen ve yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde meydana gelen yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

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