Yeniden Refah Partisi Haymana İlçe Başkanı Mustafa Gören, Haymana'nın termal turizm potansiyelinin yeterince değerlendirilemediğini belirterek, ulaşım ve turizm yatırımlarının artırılması çağrısında bulundu. Gören, doğru yatırımlar ve güçlü tanıtımla Haymana'nın sağlık ve termal turizm alanında daha fazla öne çıkabileceğini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Haymana İlçe Başkanı Mustafa Gören, ilçenin termal turizm potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haymana'nın önemli termal su kaynaklarına sahip olduğunu belirten Gören, mevcut potansiyelin turizm açısından yeterince değerlendirilemediğini söyledi.

"Haymana termal turizmde hak ettiği yerde değil"

Haymana'nın sahip olduğu termal kaynakların ilçenin turizm potansiyeli açısından önemli bir değer olduğunu ifade eden Gören, “Bu büyük potansiyele rağmen ilçemiz turizmden hak ettiği payı alamıyor. Doğru yatırımlar ve güçlü tanıtımla Haymana önemli bir sağlık ve termal turizm merkezi olabilir.” dedi.

"Ulaşım güçlenirse Haymana kazanır"

İlçeye ulaşımın kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayan Gören, ulaşım altyapısının geliştirilmesinin turizm ve ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Gören, “Haymana'ya ulaşımı kolaylaştıracak projeler hayata geçirilmeli, vatandaşlarımız ve ziyaretçiler ilçemize daha rahat ulaşabilmelidir. Ulaşım güçlendikçe turizm de ekonomi de canlanacaktır.” ifadelerini kullandı.

"Haymana'nın potansiyelini ortaya çıkaracağız"

Haymana'nın yalnızca termal turizmle değil, tarım ve üretim alanlarıyla da geliştirilmesi gerektiğini belirten Gören, Yeniden Refah Partisi olarak hedeflerinin ilçenin ekonomik potansiyelini artırmak olduğunu söyledi.

Gören, “Yeniden Refah Partisi olarak hedefimiz; termal turizmi, tarımı ve üretimi birlikte geliştirerek Haymana'yı yeniden Ankara'nın parlayan ilçelerinden biri haline getirmektir.” dedi.