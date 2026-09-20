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Öte yandan, yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arkadaşlarıyla havuzda vakit geçiren İ.E.Ö.'nün boğulma tehlikesi geçirdiği ve arkadaşları tarafından sudan çıkarıldığı anlar yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İ.E.Ö., Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arkadaşlarıyla birlikte havuzda eğlenen İ.E.Ö., bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden arkadaşları, müdahale ederek genci sudan çıkardı.

Kayseri'de arkadaşlarıyla yüzme havuzunda vakit geçiren 24 yaşındaki İ.E.Ö., bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşlarının sudan çıkardığı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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