Orta ilçesindeki Gaziler Günü programı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirildi. Törende Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapılmasıyla program tamamlandı.

Törene Şabanözü Kaymakamı ve Orta Kaymakam Vekili Oğuzhan Yazar, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Kalfat Belediye Başkan Vekili Bayram Tavukçu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve gaziler katıldı.

Çerkeş’te gaziler için anma programı

Çerkeş’teki törende ise Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirildi.

Program, konuşmanın ardından sona erdi. Törene Çerkeş Kaymakamı Harun Arslanargun, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

Kurşunlu’da şiir okundu, gaziler anıldı

Kurşunlu ilçesindeki program da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Şehit Murat Ustaoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Murat Gürbüz, “Ya Şehit Ol Ya Gazi” adlı şiiri seslendirdi.

Gazi Mehmet Erdoğmuş’un günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından ilçe merkezi ve köylerde bulunan şehit mezarları ziyaret edildi.

Törene Kurşunlu Kaymakam Vekili Osman Emre Öztürk, Belediye Başkanı Şerafettin Uslu, Cumhuriyet Başsavcısı Fazlı Ünal, kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.