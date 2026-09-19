Sincan’da vatandaşları Karadeniz kültürüyle buluşturacak Karadeniz Günleri etkinliği başlıyor. 16-20 Eylül tarihleri arasında Sincan Arasta AVM’de gerçekleştirilecek etkinlik boyunca Karadeniz müziğinin sevilen isimleri sahne alırken, ziyaretçiler horon gösterileri ve yöresel ürünlerle de Karadeniz kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak.

Sincan’da 5 gün boyunca Karadeniz coşkusu

Beş gün sürecek etkinlik kapsamında farklı sanatçılar konser verecek. Karadeniz ezgilerinin seslendirileceği konserlerde vatandaşlar ücretsiz olarak müzik ve eğlencenin tadını çıkarabilecek.

Karadeniz Günleri konser programı

Etkinliğin konser programı şöyle:

16 Eylül Çarşamba: İhsan Aydın – 20.00

İhsan Aydın – 20.00 17 Eylül Perşembe: Efe Karagüzel – 20.00

Efe Karagüzel – 20.00 18 Eylül Cuma: Tanju Topal – 19.00

Tanju Topal – 19.00 18 Eylül Cuma: Niyazi Koyuncu – 21.00

Niyazi Koyuncu – 21.00 19 Eylül Cumartesi: Volkan Arslan – 19.00

Volkan Arslan – 19.00 19 Eylül Cumartesi: Selçuk Balcı – 21.00

Selçuk Balcı – 21.00 20 Eylül Pazar: Nuray Aksoy – 19.00

Nuray Aksoy – 19.00 20 Eylül Pazar: Onur Atmaca – 21.00

Horon gösterileri ve yöresel ürünler

Karadeniz Günleri yalnızca konserlerle sınırlı kalmayacak. Etkinlik alanında horon gösterileri düzenlenirken, ziyaretçiler Karadeniz yöresine ait çeşitli yöresel ürünleri de inceleme ve satın alma fırsatı bulabilecek.

Sincan Karadeniz Günleri nerede, ne zaman?

Yer: Sincan Arasta AVM

Tarih: 16-20 Eylül

Katılım: Ücretsiz

Karadeniz müziği, horon ve yöresel lezzetlerin bir araya geleceği etkinlikte vatandaşlar beş gün boyunca Karadeniz kültürünü Sincan’da yaşayacak.