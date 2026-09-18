Kırıkkale Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpmanın ardından hastaneye kaldırılan Sarıyalçınkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Mansur Yavaş'tan Taziye Mesajı!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit polis memuru Sarıyalçınkaya için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yavaş, mesajında, “Kırıkkale’de görevi başında bir aracın çarpması sonucu şehit olan Polis Memurumuz Batuhan Sarıyalçınkaya’ya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.