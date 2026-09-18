Huawei Başkan Vekili Vang Tao, şirketin yapay zeka teknolojileri için geliştirdiği yeni nesil Ascend grafik işlemci üniteleri (GPU) ile bu işlemcilerin bir arada çalışmasını sağlayan Atlas SuperPoD sistemlerini tanıttı. Huawei, 2027 ve sonrasında piyasaya sürmeyi planladığı yeni çiplerle yapay zeka modellerinin eğitim ve çıkarım süreçlerinde performansı artırmayı hedefliyor.

Huawei'den yeni Ascend çipleri

Huawei Başkan Vekili Vang Tao, konferansın açılışında yaptığı sunumda şirketin yapay zeka altyapısına yönelik yeni ürünlerini açıkladı.

Vang, yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanılacak Ascend 960DT çipinin 2027'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğini belirtti. Modellerin çıkarım olarak adlandırılan veri işleme operasyonlarında kullanılacak Ascend 960PRçipinin ise 2027'nin üçüncü çeyreğinde satışa sunulacağı ifade edildi.

Yeni nesil çip ailesinde Ascend 970 ve Ascend 980 modellerinin de yer alacağı, bu ürünlerin sırasıyla 2028 ve 2029 yıllarında piyasaya sürüleceği bildirildi.

Huawei'nin yapay zeka çipleri önem kazanıyor

Huawei'nin halen kullanımda olan Ascend 950 grafik işlemcisi, ABD'nin ileri teknoloji Nvidia çiplerine yönelik ihracat kısıtlamalarının ardından Çin'in yapay zeka çipi alanındaki ihtiyacını karşılayan önemli teknolojiler arasında yer alıyor.

Huawei'nin çip teknolojisindeki ilerlemelerinin, şirketin bilişim ve ağ donanımı altyapısıyla birlikte Çinli şirketlerin yapay zeka alanındaki çalışmalarında önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Huawei'den 'Tau Ölçeklendirme Yasası' açıklaması

Huawei, mayıs ayında ileri teknoloji çip geliştirilmesinde boyut kısıtlamalarına işaret eden Moore Yasası'nın sınırlarını aşmayı hedefleyen yeni bir mikrodevre mimarisi üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

Şirket, "Tau Ölçeklendirme Yasası" adını verdiği prensip kapsamında, katlanan bir yapı kullanarak sinyal iletim süresini azaltmayı ve çiplerin performansını artırmayı amaçlıyor.

İlk kez Mate 2 akıllı telefonlarında kullanılmaya başlanacağı açıklanan bu mikrodevre mimarisinin yapay zeka çiplerine nasıl uygulanacağı merak edilirken, Vang Tao konferansta teknolojiye ilişkin yeni detaylar paylaştı.

Huawei 2031 hedefini açıkladı

Vang Tao, Tau Ölçeklendirme Yasası sayesinde Çin'e yönelik ihracat kısıtlamaları bulunan ileri teknoloji litografi makinelerine ihtiyaç duymadan, 2031 yılına kadar 1,4 nanometrelik çiplere eşdeğer performans sunan yarı iletken mikrodevreler geliştirebileceklerini söyledi.

Bu yaklaşımla geometrik olarak küçültmeye gerek kalmadan işlemci performansının yanı sıra bant genişliği, hafıza kapasitesi ve bağlantı hızlarının önemli ölçüde artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Atlas SuperPoD sistemlerinde optik bağlantı dönemi

Konferansta Huawei'nin yapay zeka sistemlerinin eğitilmesi ve çalıştırılmasında kullanılan Atlas SuperPoD bilgisayar kümesi altyapısındaki yenilikler de tanıtıldı.

Vang, yeni Atlas 960E SuperPoD sisteminde sektörde ilk kez devreler ve birimler arasındaki iletişimde elektrik bağlantıları yerine optik bağlantılara dayalı NPO (yakın paketlenmiş optik) teknolojisinin kullanılacağını açıkladı.

Çok sayıda grafik işlemci ünitesini bir araya getiren sistemin, 10 trilyon parametreye kadar ulaşabilen yapay zeka modellerinin eğitim ve çıkarım işlemlerini daha hızlı ve verimli hale getirmesi amaçlanıyor.

Huawei'den açık sistem ve ekosistem vurgusu

Vang Tao, Huawei'nin yapay zekayı son büyük teknolojik devrim olarak gördüğünü belirterek, bu dönüşümün tek bir şirket tarafından gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti.

Yapay zekanın potansiyelinin, farklı katmanlardaki uygulama ajanlarının birlikte çalışmasına dayalı bir ekosistemle ortaya çıkabileceğini belirten Vang, Huawei'nin temel stratejisinin ise açık kaynak ve açık sistem ilkeleri doğrultusunda yapay zeka ve bilişim sistemlerine işlemci ile donanım altyapısı sağlamak olduğunu söyledi.