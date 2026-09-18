stanbul Havalimanı’nın yapımı tamamlanan 4’üncü ana pisti, işletme ruhsatına dahil edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın hizmete açılması planlanan yeni pistin ruhsatlandırma süreci de tamamlandı.

İstanbul Havalimanı’nın işletme ruhsatı güncellendi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı’nın mevcut havaalanı işletme ruhsatı, 4’üncü ana pistin de kapsama alınmasıyla güncellendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni pisti de içeren Havaalanı İşletme Ruhsatı’nı İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen’e takdim etti. Gerçekleştirilen törende SHGM Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek de yer aldı.

Böylece İstanbul Havalimanı’nın 4’üncü ana pistinin hizmete alınmasına yönelik ruhsatlandırma süreci tamamlanmış oldu.

4’üncü pist 2 bin 820 metre uzunluğunda

İstanbul Havalimanı’nın ilk doğu-batı yönlü pisti olma özelliğini taşıyan 4’üncü ana pist, 2 bin 820 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip.

Yeni pistin hizmete girmesiyle havalimanının operasyonel kapasitesinin ve operasyonel esnekliğinin artırılması hedefleniyor. Özellikle iç hat ve doğu yönlü uçuşlarda taksi sürelerinin kısaltılması amaçlanıyor.

Pist yarın hizmete açılacak

Yapımı tamamlanan 4’üncü ana pistin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın düzenlenecek törenle hizmete açılması planlanıyor.

SHGM açıklamasında, Türkiye’nin havacılık altyapısının emniyetli, etkin ve sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayan ruhsatlandırma ve sertifikasyon çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.