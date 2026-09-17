Ankara’da iş yeri ve inşaat alanlarından yaklaşık 10 milyon TL değerinde elektrik kablosu ve inşaat malzemesiçaldıkları belirlenen hırsızlık şebekesine operasyon düzenlendi. Çankaya, Yenimahalle ve Kahramankazan’da meydana gelen 10 ayrı hırsızlık olayını aydınlatan polis ekipleri, 7 şüpheliyi yakaladı.

Gece yarısı 5-6 kişilik ekiplerle harekete geçtiler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada şüphelilerin özellikle gece saatlerinde 5-6 kişilik gruplar halindehareket ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin iş yeri ve inşaat alanlarına girerek elektrik kablolarını kısa sürede araçlara yükledikleri, ardından olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi. Bazı hırsızlıklarda elektronik eşya ve el aletlerinin de çalındığı ortaya çıkarıldı.

Araçlarını ayakkabı boyasıyla değiştirdiler

Polisin çalışmasında şebekenin kullandığı yöntem de ortaya çıktı.

Şüphelilerin, akrabalarına ait araçların plakalarını söktükleri ve araçları kamera bulunmayan ıssız noktalara götürdükleri belirlendi. Burada araçların çeşitli bölümlerini ayakkabı boyasıyla boyayarak farklı bir görünüme sokan şüphelilerin, hırsızlıkların ardından araçları yeniden eski haline getirdikleri tespit edildi.

Yaklaşık 10 milyon TL değerindeki kablo ve malzemelerin çalındığı olaylara ilişkin kamera görüntüleri ve diğer delilleri inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

10 adrese eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin yakalanması için önceki gün 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler arasında çok sayıda suçtan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin de olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.