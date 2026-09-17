Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince Ankara merkezli Aydo Yazılım hakkında operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şirketin yazılım hizmeti sunduğu bazı sendika, vakıf ve kuruluşlara ilişkin inceleme başlatıldı.

Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından Aydo Yazılım’a yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, şirket sahibi ile çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı, dijital materyallere el konuldu.

Sendika yazılımlarına ilişkin inceleme başlatıldı

Soruşturma kapsamında, Aydo Yazılım tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarında yer alan bir sorgu arayüzüne ilişkin inceleme yapıldığı belirtildi.

İncelemelerde, söz konusu arayüz üzerinden sendika üyesi olmayan kişilere ait bazı bilgilere de erişilebildiğinin tespit edildiği aktarıldı. Sistemlerin, internete sızdığı belirtilen veri setleriyle entegre çalıştığı ve kişisel kimlik ile nüfus bilgilerine erişim sağlanabildiğinin belirlendiği ifade edildi.

Dijital materyaller inceleniyor

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen dijital materyallere yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında Aydo Yazılım’ın hizmet verdiği belirtilen çeşitli sendika, vakıf ve kuruluşlarla olan ilişkilerinin kapsamı ve niteliği de araştırılıyor.

Bazı kuruluşların isimleri soruşturma kapsamında geçti

Soruşturma kapsamında hazırlanan çalışmalarda şirketin iş yaptığı kuruluşlar arasında Diyanet-Sen, Türk Harb-İş Sen, TSK Eğitim Vakfı, Eğitim-Sen, Enerji-Bir-Sen, Büro Memur-Sen ve TÜRMOB ile çeşitli özel şirketlerin isimlerinin geçtiği belirtildi.

Söz konusu kuruluşların soruşturmadaki konumu ve şirketle ilişkilerinin kapsamına ilişkin incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

Soruşturmanın, ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki incelemeler ve diğer deliller doğrultusunda sürdürüldüğü bildirildi.