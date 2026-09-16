Ankara Valisi Yakup Canbolat, Gölbaşı’nda gerçekleştirdiği program kapsamında ilçede çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Programına Gölbaşı Kaymakamlığı ziyaretiyle başlayan Canbolat’ı, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ve ilçe protokolü karşıladı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Gölbaşı Belediyesi’ne geçen Canbolat, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile görüştü.

Gölbaşı’nın çalışmaları değerlendirildi

Belediye binasında Vali Canbolat’ı karşılayan Başkan Yakup Odabaşı, konuğunu makamında ağırladı. Görüşmede Gölbaşı’nın mevcut durumu, ilçede devam eden çalışmalar ve gündemdeki konular ele alındı.

Ziyarette Kaymakam Erol Rüstemoğlu’nun yanı sıra AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ve MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Abdurrahman Özçelik de hazır bulundu.

Görüşmenin ardından Canbolat ve Odabaşı, ziyaret anısına fotoğraf çektirdi.

Esnafın taleplerini dinledi

Belediye ziyaretinin ardından Vali Canbolat, beraberindeki ilçe protokolüyle Gölbaşı esnafını ziyaret etti. İş yerlerini gezen Canbolat, esnafla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Canbolat’ın ilçe programındaki bir diğer durağı ise ASELSAN oldu. Gölbaşı’ndaki tesisleri ziyaret eden Canbolat, burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve tesislerde incelemelerde bulundu.

Şehit ailesine taziye ziyareti

Vali Canbolat’ın Gölbaşı programı, şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Koç’un ailesine yapılan ziyaretle sona erdi.

Canbolat, Kaymakam Erol Rüstemoğlu ve Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile birlikte şehit ailesiyle bir araya geldi. Aileye taziyelerini ileten Canbolat, devletin ve milletin desteğinin yanlarında olduğunu ifade etti.