Kuaförlük sektöründe artan maliyetler ve nitelikli personel bulma sorunu giderek büyüyor. Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; yaklaşık 18 yıldır sektörde faaliyet gösteren ve 2023 yılında kendi stüdyosunu kuran Kuaför Okan Gülaltı, yüksek vergilerden banka komisyonlarına, ithal ürün maliyetlerinden kayıt dışı çalışmaya kadar sektörün başlıca sorunlarını değerlendirdi.

Gülaltı, özellikle kalifiye eleman eksikliğinin çözümü için mesleki eğitim ile sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“VERGİLENDİRME SİSTEMİ VE BANKA KOMİSYONLARI SORUN”

Sektörde esnafın ortak sorunlarının başında mali yüklerin geldiğini belirten Gülaltı, yüksek vergiler ve banka komisyonlarının işletmeleri zorladığını dile getirdi. “Meslek bazlı olarak düşündüğümüzde esnafın ortak parayla buluştuğu birçok noktada bizim de sıkıntılarımız devam ediyor. Vergilendirme sisteminin yüksek olması ve banka komisyonlarının fazlalığı bizim en büyük sorunlarımızdan birisi” ifadelerini kullandı.

Kuaför işletmelerinde kullanılan ürünlerin önemli bölümünün ithal olmasının da maliyetleri artırdığını söyleyen Gülaltı, “Genelde yerli üretimin az olup İthal ve Avrupa ürünlerin sektörde daha ilerleyen seviyelerde olması ciddi maliyet artışlarına neden oluyor. Avrupa ve İthal ürünlerin ülkemizde daha çok pazar sahibi olması, tabiri caizse istedikleri gibi fiyat koşulları oluşturabilmeleri maliyetleri artırıyor” diye konuştu.

“KALİFİYE PERSONEL BULAMIYORUZ”

Sektörde nitelikli çalışan bulmakta ciddi güçlük yaşandığını vurgulayan Gülaltı, sorunun yalnızca işletmelerden kaynaklanmadığını, mesleki eğitim ve ailelerin çocuklarının eğitimine bakışının da etkili olduğunu söyledi. “Kesinlikle kalifiye personel bulamıyoruz. Bulamama sebeplerimizden biri yeni jenerasyonun kolay para kazanma arzusu” dedi.

Ailelerin çocuklarının akademik eğitim almasını istemesinin mesleki eğitime ilgiyi azalttığını savunan Gülaltı, “Herkes çocuğunun okumasını, daha iyi yerlere gelmesini istiyor. Fakat öyle bir şey ne yazık ki ülkemizde mümkün değil, dünyada da mümkün değil. En büyük sıkıntımız zaten bundan kaynaklı” ifadelerini kullandı. Mesleki eğitim kurumları ile işletmeler arasındaki iş birliğinin de geliştirilmesi gerektiğini belirten Gülaltı, özellikle öğrencilerin okul günlerinin sektörün yoğunluk günleri dikkate alınarak planlanmasını istedi.

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