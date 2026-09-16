İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 'hırsızlık' suçundan 9 ayrı dosya kapsamında toplam 19 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G, 'hırsızlık' suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.G, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.K. yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin arıdnadan cezaevine teslim edildi.