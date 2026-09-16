Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu'nun genel kurul oturumunun merkezinde yer alan ve Komisyon'un gelecek yıl için önceliklerini belirleyen yıllık 'Birliğin Durumu' konuşmasını gerçekleştirdi. Oturumu salonda takip eden Kanada Başbakanı Mark Carney'e hitap eden von der Leyen, Kanada'nın AB'nin ilk ortak üyesi olması yönünde adım atmak için birlikte çalışmak istediğini ifade etti. Yapay zekadan iklim değişikliğine, Arktik bölgesinden jeopolitiğe kadar dünyayı aynı gözlerle gördüklerini vurgulayan von der Leyen, Kanada ile olan ilişkileri 'mümkün olan en yüksek seviyeye' çıkarmak istediğini belirtti.

AB ve Kanada arasındaki bağların Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması (CETA) seviyesinden daha ileriye taşınması gerektiğini ifade eden von der Leyen, imalat, teknoloji, savunma, Arktik, enerji, kritik ham maddeler ve yapay zekayı kapsayan bir 'Gelecek için İttifak' kurulmasını hedeflediklerini kaydetti.

AVRUPA GÜVENLİK KONSEYİ VE 4'ÜNCÜ MADDE ÖNERİSİ

Güvenlik alanında yeni adımlar öneren von der Leyen, NATO'dan esinlenen ve 'Avrupa'nın kendi 4'üncü Maddesi' olarak nitelendirdiği bir yapı teklif etti. Söz konusu öneriyle, bir üye ülkenin silahlı saldırı boyutuna ulaşmayan ancak ciddi bir güvenlik tehdidiyle karşılaştığı durumlarda, AB ülkelerinin istişare amacıyla toplanması öngörülüyor. Von der Leyen ayrıca AB liderlerinin yanı sıra Kanada, Norveç, Ukrayna ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu ortakların yer alacağı bir 'Avrupa Güvenlik Konseyi' oluşturulması çağrısında bulundu.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE VE CEUTA ÖRNEĞİ

Göç konusuna da değinen von der Leyen, bu yaz İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan krize atıfta bulunarak, katı bir şekilde tanımlanmış acil durum koşulları altında standart prosedürlerde sınırlı esnekliğe izin veren bir 'Avrupa Acil Durum Müdahale Çerçevesi' önereceklerini aktardı. Sınır koruma ajansı Frontex'in güçlendirileceğini, geri gönderimlerin hızlandırılacağını, erken uyarı sistemlerinin geliştirileceğini ve üçüncü ülkelerle iş birliğinin derinleştirileceğini taahhüt eden von der Leyen, 'Bizim Birliğimize kimin ve hangi koşullar altında geleceğine biz Avrupalılar karar veririz' dedi.

ÇOCUKLARA SANAL MEDYA KISITLAMASI

Komisyon'un yarın 'AB Çocuk Yasası' (EU Kids Act) sunacağını duyuran von der Leyen, bu yasa kapsamında 13 yaşından küçük çocukların sanal medya kullanımının, 15 yaşından küçüklerin ise kişisel hesap açmasının yasaklanacağını belirtti. 13 ile 15 yaş arasındaki çocukların yalnızca ebeveyn gözetiminde sınırlı hesaplara sahip olabileceği, platformların ise 15 ile 18 yaş arasındaki kullanıcılar için zorunlu güvenli tasarım gereksinimleriyle karşı karşıya kalacağı kaydedildi.