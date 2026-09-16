Türkiye genelinde balık sezonunun açılması dolayısıyla Ankara Toptan Balık Hali’nde program düzenlendi. Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; sabahın erken saatlerinde gerçekleşen programa Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Levent Sevimli, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı, İl Müdür Yardımcısı Zeki Sadak, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Aydın Coşkun ile Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nde görevli mühendisler katıldı.

Program kapsamında hal içerisindeki balık işletmelerini gezen protokol üyeleri, balıkçılarla bir araya gelerek sezon hakkında bilgi aldı. İşletmelerdeki ürünleri inceleyen yetkililer, balıkçılarla av sezonu, ürün çeşitliliği ve balıkların tüketiciye ulaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

“HAMSİ VE PALAMUTTA BOLLUK VAR”

Programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı, balıkçılık sezonunun bereketli başladığını belirtti.

Dallı, av sezonunun açıldığını ve balıkçılardan gelen bilgilere göre özellikle hamsi ve palamudun bol olduğunu söyledi. Palamut bolluğunun vatandaşların balığa ulaşımı açısından önemli olduğunu ifade eden Dallı, balığın protein, omega yağları ve vitamin değerleri bakımından önemli bir besin kaynağı olduğuna dikkat çekti.

Dallı, Ankara’nın denize kıyısı bulunmamasına rağmen Türkiye'nin önemli balık tüketim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, Ankara Balık Hali’nin modern ve gelişmiş yapısıyla ülke genelindeki önemli haller arasında bulunduğunu söyledi.

“EN İYİ BALIK ANKARA’DA YENİR”

Ankara’nın Türkiye’nin merkezinde bulunan önemli bir lojistik noktası olduğuna dikkat çeken Ahmet Dallı, balıkların avlanma ve üretim bölgelerinden Ankara’ya hızlı şekilde ulaştırıldığını ifade etti. Dallı, gece yüklenen balıkların sabahın erken saatlerinde Ankara Balık Hali’ne ulaştığını, buradan da perakende satış noktalarına sevk edildiğini belirterek, “En iyi balık Ankara’da yenir” ifadelerini kullandı.

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