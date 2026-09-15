Ömer Çelik’ten erken seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

MYK toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni dönemdeki çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldığını belirten Çelik, Mali ve İdari İşler Başkanlığı tarafından da sunum gerçekleştirildiğini söyledi. Çelik, teşkilatların altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yeni kararlar alındığını ve çeşitli illerde teşkilatlara yeni binalar kazandırıldığını ifade etti.

“Yeni anayasa gelecek nesillere borcumuzdur”

12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik, darbelerin Türkiye’nin siyasi hayatında derin yaralar bıraktığını söyledi.

Darbeleri, milleti korumak için verilen silahın millete doğrultulması olarak nitelendiren Çelik, 12 Eylül’ün Türkiye’ye bıraktığı en büyük hasarlardan birinin anayasa olduğunu ifade etti.

Çelik, Türkiye’nin önünde yeni bir anayasa yapma görevi bulunduğunu belirterek, “Bu gelecek nesillere karşı bir borcumuzdur” dedi.

Vesayet ve darbeciliğin gölgesinde oluşan anayasal atmosferin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Çelik, AK Parti’nin yeni anayasa konusunda siyasi zeminin oluşmasına katkı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Bölgesel gelişmeler ve “Terörsüz Türkiye” mesajı

Türkiye’nin iç ve dış siyasette çok sayıda gündeminin bulunduğunu belirten Çelik, Hürmüz Boğazı ve Babülmendep çevresindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İslamabad Mutabakatı sonrasında arzu edilen ateşkes ve barış ortamına geçilemediğini söyleyen Çelik, Suudi Arabistan’ın toprak bütünlüğüne yönelik Irak topraklarından gerçekleştirilen İHA saldırılarını da kınadı.

“Terörsüz Türkiye” sürecine de değinen Çelik, bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin barışın korunması açısından temel bir ilke olduğunu ifade etti.

Çelik’ten Ege ve Doğu Akdeniz mesajı

Ege ve Doğu Akdeniz’de provokatif yaklaşımların ortaya çıktığını belirten Ömer Çelik, tüm taraflara sağduyu çağrısında bulundu.

Türkiye’nin sorunların diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğunu vurgulayan Çelik, bunun bir zaaf olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Çelik, “Tüm bu konuları çözebilecek diplomatik kapasite vardır” diyerek Ege ve Doğu Akdeniz’de yaşanabilecek sorunların iç siyasetin parçası haline getirilmemesi gerektiğini ifade etti.

ABD’nin GKRY kararına tepki

ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını değerlendiren Çelik, kararın Ada’daki dengeleri olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Çelik, ABD’nin silah ambargosunu kaldırmasının ve kararın uzatılmasının doğru olmadığını belirterek, bunun Kıbrıs’taki iki taraf arasındaki güvenin daha da zedelenmesine yol açabileceğini kaydetti.

Türkiye’nin KKTC’nin egemenliği ve Kıbrıs Türk halkının hakları konusunda kararlı duruşunu sürdüreceğini belirten Çelik, KKTC’nin meşru hak ve çıkarlarının korunacağını ifade etti.

Burdur Valisi tartışması: “İletişim kazası”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ömer Çelik, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz’ın, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan’ın kendisine yönelik tehdit niteliğinde ifadeler kullandığını öne sürmesi ve Ankara Valiliği’nden yakın koruma talebinde bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Çelik, yaşananların bir “iletişim kazası” olduğunu değerlendirdiklerini söyledi. Korkmaz’ın açıklama yaptığını ve daha sonra dilekçesini geri çektiğini belirten Çelik, konunun kendileri açısından geride bırakılmış bir tartışma olduğunu ifade etti.

Ömer Çelik’ten erken seçim açıklaması

Basın toplantısında en çok merak edilen konulardan biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize’de yaptığı “Önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inancımı yeniliyorum” açıklaması oldu.

Erken seçim ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlere hazırlık açıklamasının erken seçim anlamına gelmediğini söyledi.

Çelik, “Cumhurbaşkanımızın ‘Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz’ diye bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Türkiye’nin gündeminde şu an bir seçim yoktur”ifadelerini kullandı.