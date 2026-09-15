Bal hasadının ardından başlayan Varroa mücadelesinin belirlenen program kapsamında devam ettiği belirtilirken, bu yıl yüksek yağışlar ve ilkbahar döneminin uzun sürmesine bağlı olarak Varroa yoğunluğunun normalin üzerinde seyrettiği gözlemlendi.

Kış arılarının oluşumu açısından kritik haftalara girilirken, kolonilerin kışa sağlıklı şekilde hazırlanması için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda kolonilerin sıkıştırılması, fazla peteklerin kovandan alınması, bal stoklarının kontrol edilmesi ve kuluçka düzeninin sağlanması gibi işlemler gerçekleştiriliyor.

Ayrıca kolonilerin ihtiyacına göre ritimli sıvı besleme yapılırken, Varroa mücadelesinin ruhsatlı ilaçlarla sürdürülmesi ve uçuş deliklerinin koloni gücüne göre ayarlanması da sonbahar bakımının önemli aşamaları arasında yer alıyor.

2027 sezonunun hazırlığı başladı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bal hasadı sonrasının aynı zamanda yeni arıcılık sezonunun başlangıcı olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Gelecek sezonun verimi ve arı kolonilerinin sağlıklı şekilde kışlamasının, sonbahar döneminde gerçekleştirilecek doğru koloni yönetimine bağlı olduğu belirtildi.

Başkanlık, tüm arıcılara kolaylıklar dileyerek kışlama döneminin kayıpsız geçirilmesini temenni etti.