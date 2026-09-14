Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla Genç Akademilere bir yenisini daha ekledi. Genç Akademi Mamak, 1000 metrekarelik kapalı alanı ve 200 kişilik kapasitesiyle öğrencilere ücretsiz çalışma, eğitim ve sosyal alanlar sunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentli öğrencilerin eğitim hayatını desteklemeye yönelik projelerine devam ediyor. Kültür, sanat ve teknolojiyi gençlerle buluşturan öğrenci dostu uygulamalar kapsamında Genç Akademi Mamak hizmete açıldı.

Öğrencilerin sessiz, konforlu ve modern bir ortamda ders çalışabilmeleri amacıyla hazırlanan merkezde, farklı ihtiyaçlara yönelik birçok alan bulunuyor.

Genç Akademi Mamak’ta öğrencilere geniş imkan

Toplam 1000 metrekarelik kapalı kullanım alanına sahip Genç Akademi Mamak, aynı anda 200 öğrenciyi ağırlayabilecek kapasitede.

Merkezde öğrencilerin bireysel ve grup çalışmalarına uygun sesli ve sessiz çalışma alanlarının yanı sıra bilgisayarlı çalışma bölümleri de yer alıyor.

Genç Akademi Mamak’ta ayrıca müzik atölyesi, konferans salonu, spor ve oyun alanları ile ücretsiz Wi-Fi hizmeti bulunuyor. Böylece öğrencilerin ders çalışma, sosyalleşme ve farklı etkinliklere katılma ihtiyaçlarını aynı çatı altında karşılamaları hedefleniyor.

BelPa Kafe ile ekonomik seçenekler

Genç Akademi Mamak’ı kullanan öğrenciler, merkez içerisinde yer alan BelPa Kafe sayesinde uygun fiyatlı yiyecek ve içecek seçeneklerine de kolaylıkla ulaşabilecek.

ABB’nin Genç Akademiler projesiyle Başkentli öğrencilerin eğitim hayatındaki ihtiyaçlarının desteklenmesi ve ders çalışabilecekleri erişilebilir alanların artırılması amaçlanıyor.

Genç Akademi Mamak nerede?

Genç Akademi Mamak, Saime Kadın Mahallesi, Asım Gündüz Caddesi, Lale İş Merkezi No: 1/1 adresinde öğrencileri ağırlıyor.