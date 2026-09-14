Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu’da yaptığı açıklamada aile kurumunu sosyal politikaların merkezine aldıklarını belirtti. Göktaş, kentte son 24 yılda 8,6 milyar liralık yatırım ve destek sağlandığını, 2026 yılında ise binlerce vatandaşın sosyal yardım ve hizmetlerden yararlandığını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu programı kapsamında Vali Meftun Dallı’yı makamında ziyaret etti. Göktaş, daha sonra Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Bakan Göktaş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’nın 25 yıllık hizmet birikiminden güç alan ve geleceğe yönelik hedefleri ortaya koyan bir seferberlik olduğunu söyledi.

“Kardeşlikle kenetlenen, istikrarla güçlenen Türkiye” anlayışıyla huzur ve güven iklimini kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Göktaş, 81 ilde vatandaşlarla buluştuklarını ifade etti.

“Ayağımız yere sağlam basıyor”

Türkiye’nin dört bir yanında hizmet üretmeye devam ettiklerini dile getiren Göktaş, vatandaşların ihtiyaçlarını merkeze alan bir anlayışla çalıştıklarını söyledi.

Göktaş, AK Parti’nin hizmet siyasetinin Anadolu insanının değerleriyle bütünleştiğini belirterek, “Ayağımız yere sağlam basıyor. Bu gayretler bazen bir eserde, bazen bir hizmette karşılık buluyor. Ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımızın gönlünde karşılık buluyor.” dedi.

“Aile kurumunu politikalarımızın merkezine alıyoruz”

Bakanlığın çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktaş, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla vatandaşların huzur ve refahı için çalıştıklarını belirtti.

Aile kurumunu sosyal politikaların merkezine konumlandırdıklarını vurgulayan Göktaş, büyükler ile çocuklar arasındaki bağların korunmasına, huzurlu yuvaların devamlılığına ve sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesine önem verdiklerini söyledi.

Kadınların istihdamdan karar alma mekanizmalarına, girişimcilikten üretime kadar her alanda güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli ve kültürel değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi, engelli vatandaşların hayatın her alanında yer alması ve aile içi dayanışmanın desteklenmesi amacıyla hizmetleri geliştirdiklerini kaydetti.

Kastamonu’ya 24 yılda 8,6 milyar liralık destek

Kastamonu’daki sosyal hizmet yatırımları hakkında bilgi veren Göktaş, kentte son 24 yılda 8,6 milyar liralık yatırım ve destek sağlandığını açıkladı.

Göktaş, Kastamonu’da toplam 32 kuruluşla hizmet verdiklerini belirterek şu bilgileri paylaştı:

4 Aile Destek Merkezi (ADEM) ve 5 Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) ile hizmet sunuluyor.

20 kadın kooperatifiyle kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımı destekleniyor.

2026 yılında 26 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldı.

Evde Bakım Yardımı kapsamında bu yıl 3 bin 94 vatandaşa 314 milyon lira destek sağlandı.

Ulusal Vefa Programı ile 1600 yaşlı ve engelli vatandaşa ulaşıldı.

Aile ve Gençlik Fonu’ndan Kastamonu’da 916 genç yararlanmaya hak kazandı.

4 bin 118 anneye toplam 67,1 milyon liralık doğum desteği verildi.

2 bin 199 anneye düzenli doğum desteği ödemesi gerçekleştiriliyor.

Kastamonu’ya yeni sosyal hizmet yatırımları

Kastamonu’da yeni sosyal hizmet yatırımlarının da sürdüğünü belirten Göktaş, geçtiğimiz yıl Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin hizmete açıldığını hatırlattı.

Göktaş, kentte yeni Aile Destek Merkezi’nin açılışının gerçekleştirileceğini, Taşköprü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin de en kısa sürede hizmete sunulacağını söyledi.

Kastamonu Merkez’de yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik Aktif Yaşam Merkezi kurulacağını açıklayan Göktaş, şehit yakınları ve gazilerle de bir araya geleceklerini ifade etti.

“Aile, sosyal politika anlayışının merkezindedir”

Ailenin toplumun geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Göktaş, çocukların güven içinde büyümesinin ve geleceğin aile içinde şekillenmesinin önemini vurguladı.

Göktaş, “Geleceğimiz ailede şekillenir, çocuklarımız aile içinde güvenle büyür. Bu nedenle aile, sosyal politika anlayışının merkezindedir.” ifadelerini kullandı.

Aile ve Nüfus 10 Yılı’nın, aile kurumunu koruyup güçlendirecek kapsamlı bir seferberlik olacağını belirten Göktaş, aile yapısının desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.