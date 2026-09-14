Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 9 yaşındaki bir çocuk otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Rasathane Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, askeri personel olduğu belirtilen Tuncay Ş. yönetimindeki 34 GP 6571 plakalı otomobil, köprüden geçtiği sırada korkulukları aşarak karşıya geçmeye çalışan Y.E.K.'ye çarptı.

SÜRÜCÜ İHBARDA BULUNDU

Çarpmanın ardından otomobilinden inen sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.E.K., Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan kontrollerde kafatasında kırık bulunduğu belirlenen çocuk, daha sonra Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Y.E.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ: “BİR ANDA ÖNÜME ÇIKTI”

Kazanın ardından otomobiliyle polis merkezine giden Tuncay Ş. gözaltına alındı.

İfadesinde olay anını anlatan sürücü, köprüden geçerken çocuğun korkulukların arasından atlayarak aracına doğru koştuğunu gördüğünü söyledi.

Çocuğa çarpmamak için direksiyonu sola kırdığını belirten Tuncay Ş., buna rağmen otomobilin çamurluk bölümünün çocuğa çarptığını ifade etti.

“YAYA GEÇİDİ YOKTU” SAVUNMASI

Sürücü, kazanın ardından ambulansı aradığını ve sağlık ekipleri gelene kadar çocuğun başında beklediğini belirtti.

Tuncay Ş., çocuğun ailesinin olay yerine gelmesi halinde toplumsal bir olay yaşanabileceğini düşünerek bölgeden ayrılıp polis merkezine gittiğini kaydetti.

Sürücü ifadesinde ayrıca kazanın meydana geldiği noktada yaya geçidi bulunmadığını belirterek, olayda kastının ve kusurunun olmadığını savundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.