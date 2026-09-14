Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yeni eğitim-öğretim yılının ilk günlerinde ilçedeki okulları ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Eğitim kurumlarına yönelik bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirildiği okulları da gezen Çetin, öğretmen ve okul yöneticilerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden Çetin, yeni eğitim döneminin tüm eğitim camiası için hayırlı olması dileğinde bulundu.

“ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Çocukların ve gençlerin ülkenin geleceğinde önemli bir role sahip olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Çetin, belediye olarak eğitim alanındaki çalışmalara önem verdiklerini ifade etti.

Çetin, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görebilmesi için okulların ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirterek, imkanlar doğrultusunda bakım, onarım ve çeşitli destekler sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Eğitimin yalnızca ders başarısından ibaret olmadığını vurgulayan Çetin, çocukların sosyal ve kültürel yönden gelişebilecekleri ortamların oluşturulmasının da önemli olduğunu kaydetti.

OKULLARDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Pursaklar Belediyesi, ilçedeki eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu kapsamda Satı Öztürk İlköğretim Okulu, Dede Korkut Anadolu Lisesi, Saray İlkokulu ve Güzide Ülker İlkokulunda kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Başkan Çetin, okul ziyaretleri sırasında öğrencilerle yakından ilgilenirken, onların talep ve beklentilerini de dinledi.

Pursaklar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki çocukların ve gençlerin daha nitelikli eğitim ortamlarında öğrenim görebilmesi amacıyla okullara yönelik desteklerin önümüzdeki dönemde de artırılarak sürdürüleceği bildirildi.