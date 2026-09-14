Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Oyaca bölgesinde bulunan Külhöyük, bu kez arkeolojik geçmişinden çok daha eski bir döneme ait iz ile gündeme geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazı çalışmalarında yaklaşık 66 milyon yıllık Gastropoda fosili keşfedildiğini duyurdu.

KÜLHÖYÜK'TE MİLYONLARCA YILLIK İZ

Bakan Ersoy, Külhöyük'te geçtiğimiz günlerde yaklaşık 4 bin yıllık bir Hitit kabında Sevgi Çiçeği'nin bilinen en eski tohum kalıntılarının bulunduğunu hatırlattı.

Yeni keşfin ise Ankara'nın insanlık tarihinden çok daha eski doğal geçmişine ışık tuttuğunu belirten Ersoy, bulunan fosilin 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyılarında yaşamış Gastropoda türü bir canlıya, yani karından bacaklı bir deniz canlısına ait olduğunu bildirdi.

Araştırmacılar, fosilin Orta Anadolu'yu da içine alan Tetis Denizi'nin son dönemlerine ait olduğunu değerlendiriyor.

FOSİL KÜLHÖYÜK'E NASIL GELDİ?

Keşfin en dikkat çekici yönlerinden biri ise fosilin Külhöyük'te bulunmuş olması.

Yaklaşık 5 bin yıllık Hatti ve Hitit yerleşiminde ortaya çıkarılan 66 milyon yıllık fosilin, doğal yollarla değil, binlerce yıl önce bölge insanları tarafından yerleşim alanına taşınmış olabileceği değerlendiriliyor.

Bu ihtimal, Külhöyük sakinlerinin milyonlarca yıl önce oluşmuş bir fosille karşılaşarak onu yaşam alanlarına taşıyıp taşımadıkları konusunda yeni araştırmaların yapılmasının da önünü açıyor.

KAZILARDA YENİ BULGULAR ARAŞTIRILIYOR

Külhöyük'teki arkeolojik çalışmalar, 2021 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde yürütülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına gerçekleştirilen kazılara, Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlık ediyor.

Külhöyük, 5 bin yıllık Hatti ve Hitit geçmişine ilişkin önemli bulguların yanı sıra, bu son keşifle Ankara'nın jeolojik ve doğal tarihine ilişkin milyonlarca yıllık bir iz de taşıdığını ortaya koydu.