Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, üç aylık zaman atlamasının ardından ikinci sezonuyla ekranlara döndü. Yeni bölümde Serhat’ın verdiği zorlu karar ve Zeynep’i kaybetmesi izleyicilerin dikkatini çekerken, dizi Total kategorisinde günün en çok izlenen yapımı oldu.

Hikâyede yaşanan üç aylık zaman atlamasının ardından izleyiciyi yeni gelişmeler bekledi. Düğün günü, kızları ile kendi çocuğu olduğunu bilmediği Kader arasında seçim yapmak zorunda kalan Serhat, yaşananların ardından Zeynep’i kaybetti.

Serhat’ın verdiği kararın sonuçları yeni sezonda hikâyenin seyrini değiştirirken, karakterler arasındaki dengeler de yeniden şekillendi.

Güller ve Günahlar, yeni sezonun ilk bölümüyle Total kategorisinde günün en çok izlenen yapımı oldu. Dizi aynı zamanda dijital mecralarda da gecenin en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı.