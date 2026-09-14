Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceyda Aydoğan Sevinç, okulların açılmasıyla birlikte çocukların uyku ve beslenme düzeninin yeniden oluşturulması gerektiğini belirterek, dengeli kahvaltı, yeterli su tüketimi ve çeşitli beslenmenin önemine dikkat çekti. Sevinç, ailelere paketli gıda tüketimini sınırlandırmaları ve çocuklarını yedikleri miktar üzerinden eleştirmemeleri çağrısında bulundu.

Okula dönüşte uyku ve beslenme düzeni kademeli oluşturulmalı

Medical Park TEM Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceyda Aydoğan Sevinç, okulların açılmasıyla çocukların uyku, öğün ve hareket düzenlerinin yeniden şekillendiğini belirtti. Bu dönemde katı yasaklar yerine dengeli ve sürdürülebilir bir beslenme alışkanlığı oluşturulması gerektiğini ifade eden Sevinç, ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

Okul dönemine geçişte düzenin kademeli olarak oluşturulmasının önemine değinen Uzm. Dr. Sevinç, okul açılmadan yaklaşık iki hafta önce uyku ve uyanma saatlerinin her gün 15-30 dakika erkene çekilmesini önerdi. Öğünlerin de belirli saatlerde düzenlenmesi gerektiğini belirten Sevinç, akşam yemeğinin çok geç saatlere bırakılmaması ve uyumadan hemen önce ağır, şekerli yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

Düzensiz uyku çocukların iştahını ve dikkatini etkileyebilir

Tatil döneminde değişen uyku ve yemek saatlerinin çocukların beslenme alışkanlıklarını etkileyebildiğini belirten Sevinç, atıştırmalık ve abur cubur tüketiminin artabileceğine dikkat çekti.

Uzm. Dr. Sevinç, yetersiz ve düzensiz uykunun iştahı, besin tercihlerini, dikkat süresini ve duygu durumunu olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Okul başlamadan önce sağlıklı yiyeceklerle günlük düzenin oluşturulmasının önemini vurguladı.

Kahvaltıda protein ve tam tahıllı ürünler tercih edilmeli

Dengeli bir kahvaltının çocukların güne enerjik başlamasına katkı sağladığını aktaran Sevinç, şekerli gevrek, çikolatalı ekmek ve hamur işi ağırlıklı kahvaltılar yerine protein kaynakları ile tam tahıllı ürünlerin tercih edilmesini önerdi.

Uzm. Dr. Sevinç, yumurta ve peynir gibi protein kaynaklarının yanı sıra tam tahıllı ekmek, yulaf, sebze ve meyvelerin kahvaltıda yer alabileceğini belirtti. Yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek ve domatesten oluşan bir kahvaltının dengeli bir seçenek olabileceğini söyledi.

Beslenme çantasında dört temel bileşen bulunmalı

İyi hazırlanmış bir beslenme çantasında protein, kompleks karbonhidrat, sebze veya meyve ve içecek bulunması gerektiğini söyleyen Sevinç, ailelere şu önerilerde bulundu:

Peynir, yumurta, yoğurt ve ayran gibi protein kaynakları.

Tam tahıllı ekmek ve yulaflı ürünler.

Mevsim meyveleri ve kolay tüketilebilen sebzeler.

Öncelikli içecek olarak su.

Uzm. Dr. Sevinç, uygun koşullarda hazırlanmış sandviçlerin de beslenme çantasında tercih edilebileceğini belirtti.

Paketli atıştırmalıklar sınırlandırılmalı

Paketli atıştırmalıkların fazla tüketiminin çocuklarda diş çürükleri, kabızlık, fazla kilo ve obezite riskini artırabileceğine dikkat çeken Sevinç, gazlı ve şekerli içeceklerin de sınırlandırılması gerektiğini ifade etti.

Çocukların su tüketimi ihmal edilmemeli

Çocukların su ihtiyacının yaşa, hava sıcaklığına ve fiziksel aktiviteye göre değiştiğini belirten Uzm. Dr. Sevinç, yetersiz sıvı alımının baş ağrısı, halsizlik, kabızlık ve dikkat azalmasına neden olabileceğini söyledi.

Çocukların yanlarında isimlerinin yazılı olduğu suluklarını taşımalarının su içmelerini hatırlatabileceğini belirten Sevinç, idrar renginin açık sarı olmasının da yeterli sıvı alımını değerlendirmek için pratik bir gösterge olduğunu aktardı.

Bağışıklık için çeşitli beslenme önem taşıyor

Bağışıklığı tek başına güçlendiren mucizevi bir besin olmadığının altını çizen Sevinç, yeterli protein, vitamin ve mineral içeren çeşitli bir beslenmenin önemini vurguladı.

Çocukların yumurta, et, balık, tavuk, süt ürünleri ve kurubaklagillerin yanı sıra farklı renklerde sebze ve meyveler tüketmesini öneren Sevinç, vitamin ve mineral takviyelerinin rutin olarak her çocuğa verilmemesi gerektiğini belirtti. Takviyelerin ihtiyaç halinde çocuk hekiminin önerisiyle kullanılması gerektiğini söyledi.

Çocuklara yasaklar yerine doğru besin seçimleri öğretilmeli

Okul kantininden alışveriş yapan çocuklara yalnızca hangi ürünleri almamaları gerektiğinin söylenmemesi gerektiğini belirten Sevinç, doğru besin seçimlerinin nedenleriyle birlikte öğretilmesinin önemine dikkat çekti.

Uzm. Dr. Sevinç, su, ayran, sade süt, taze meyve, yoğurt ve dengeli sandviçlerin kantin alışverişinde öncelikli seçenekler olabileceğini ifade etti.

Sebze ve meyve tüketimini artırmak için ailelerin çocuklarına örnek olması gerektiğini belirten Sevinç, yeni besinlerin kabul edilmesinin zaman alabileceğini ve çocukların yemek yemeye zorlanmaması gerektiğini söyledi.

Mükemmel beslenme çantası yerine sürdürülebilir düzen

Ailelere sağlıklı beslenmenin bir yaşam alışkanlığı olarak ele alınması gerektiğini hatırlatan Sevinç, öğün ve uyku saatlerinin düzenli hale getirilmesini, beslenme çantasının çocuklarla birlikte planlanmasını ve yemek sırasında ekran kullanımından kaçınılmasını önerdi.

Çocukların yedikleri miktar üzerinden eleştirilmemesi veya başka çocuklarla karşılaştırılmaması gerektiğini vurgulayan Sevinç, sağlıklı beslenmede sürdürülebilir bir düzenin önem taşıdığını belirtti.

Uzm. Dr. Sevinç, bir öğünde yapılan sağlıksız seçimin bütün beslenme düzenini bozmayacağını, önemli olanın genel beslenme alışkanlığı olduğunu ifade etti. Büyüme geriliği, hızlı kilo artışı, belirgin iştahsızlık veya ciddi seçici yeme sorunu bulunan çocukların ise mutlaka çocuk hekimi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.