İstanbul’un Başakşehir ve Fatih ilçelerinde aynı gün iki farklı noktada 2 erkeğin cansız bedeni bulundu. İlk olay, Başakşehir’in Güvercintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Boş arazide bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cansız bedenin 24 yaşındaki Eray Deniz Sarı’ya ait olduğu tespit edildi.

İkinci olay ise Fatih’in Mevlanakapı Mahallesi’nde yaşandı. Tarihi surların içerisinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin 40 yaşındaki İsa Çam olduğu belirlendi. Her iki kişinin cenazesi de olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaylarla ilgili inceleme sürüyor.