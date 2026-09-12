Türk sinema ve televizyonunun usta isimlerinden Nebahat Çehre, oyunculuk kariyerinin yanı sıra zamansız güzelliği ve enerjisiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yeni dizisiyle seyirci karşısına çıkan Çehre, bugün sürpriz bir reklam projesi için kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun reklam yüzü olduğu markanın ismi henüz açıklanmazken, çekilen reklam filminin Çehre’nin yaşam tarzı ve yıllardır koruduğu enerjisi etrafında şekillendiği belirtildi.

Zamansız güzelliği ve aktif yaşamı öne çıkacak

Reklam filminde Nebahat Çehre’nin kendine iyi bakma yaklaşımı, hareket özgürlüğü ve aktif yaşam tarzının ön plana çıkarılacağı öğrenildi.

Zarafeti ve kendine özgü stiliyle uzun yıllardır kadınlara ilham veren Çehre’nin, reklam projesinde doğal ve enerjik yönüyle izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Nebahat Çehre’nin güzellik sırrı merak konusu

Nebahat Çehre’nin yıllardır koruduğu genç ve enerjik görünümünün sırrı da reklam filminin en merak edilen detayları arasında yer alıyor.

Çehre’nin güzellik anlayışına ve zamansız enerjisine dair ipuçları taşıdığı belirtilen reklam filminin ayrıntılarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.