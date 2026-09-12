Sosyal medyada yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirtilen sosyal medya fenomeni Semih Varol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Varol hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan işlem başlatıldı.
Semih Varol hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medya fenomeni Semih Varol, yaptığı canlı yayın sırasında polis memurlarına yönelik kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda gözaltına alınan Varol hakkında, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.
Yarın savcılıkta hazır edilecek
Emniyete götürülen Semih Varol’un işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Varol’un emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın mevcutlu olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda hazır edileceği öğrenildi.