İlk yangın, Kırıkkale’nin Çullu Mahallesi’nde bulunan ağaçlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ekipler müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ağaçların zarar gördüğü bildirildi.

Hasandede’de 200 dönüm alan zarar gördü

İkinci yangın ise merkeze bağlı Hasandede köyü arazisinde çıktı. Yangına Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, alevlerin etkili olduğu bölgede yaklaşık 200 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

Her iki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.