Teşkilat dizisinin 7. sezonunda dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden değerli oyuncu Serhat Kılıç’ın dizide canlandırdığı Yadigar karakterini yeni sezonda başka bir oyuncu üstlenecek.

TRT 1 ekranlarında önümüzdeki haftalarda 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Teşkilat dizisinde Serhat Kılıç’ın hayat verdiği Yadigar karakteri için yeni oyuncu arayışı sona erdi.

Teşkilat’ın yeni Yadigar’ı belli oldu

Kulislerden edinilen bilgilere göre, Savaş Özdemir Teşkilat dizisinin yeni Yadigar’ı olacak.

Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi fenomen dizilerdeki performansıyla tanınan Savaş Özdemir’in, Teşkilat dizisinin yeni sezon kadrosuna dahil olmak üzere yapım ekibiyle el sıkıştığı öğrenildi.

Özdemir’e daha önceki sezonlarda da Teşkilat dizisinden teklif götürüldüğü iddia edilmişti.

Serhat Kılıç’ın sete neden gidemediği ortaya çıkmıştı

Serhat Kılıç, geçtiğimiz salı günü dizinin afiş çekimine katılmıştı. Ancak ilk çekim gününde rahatsızlığı nedeniyle sete gidememiş ve kendisine bir süre telefonla da ulaşılamamıştı.

Dizi ekibinin oyuncunun sete gelmesini beklediği sırada, ilerleyen saatlerde sevgilisi aracılığıyla Kılıç’la iletişim kurulmuştu. Kılıç'ın boyun fıtığı ağrıları nedeniyle kendisini iyi hissetmediğini belirttiği öğrenilmişti.

Daha sonra oyuncunun menajeri tarafından yapım şirketine, Kılıç’ın yaklaşık 3 hafta fizik tedavi görmesi gerektiğiiletildi. Bunun üzerine yapım ekibinin Yadigar karakteri için başka bir oyuncuyla devam etme kararı aldığı belirtildi.