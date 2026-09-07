Elektronik müzik prodüktörü Anyma’nın 12 Eylül’de İstanbul Ataköy Marina Arena’da gerçekleştirilmesi planlanan konseri iptal edildi.

Gerçek adı Matteo Milleri olan sanatçının ÆDEN Dünya Turnesi kapsamında düzenlenecek konseri öncesinde, sahne gösterilerinden bazı görüntüler sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Görselleri “satanist ayin” ve “satanist semboller” olarak nitelendiren bazı hesaplar, etkinliğin yasaklanması için çağrıda bulundu.

İstanbul Valiliğinin internet sitesinde veya sosyal medya hesaplarında karara ilişkin yazılı bir açıklama yayımlanmadı. Ancak İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Emin Gökçegözoğlu, Teyit’e yaptığı açıklamada etkinliğin “satanist unsurlar” gerekçesiyle iptal edildiğini doğruladı. Organizatör Only You Live da konserin iptal edildiğini duyurarak bilet iadelerinin 7 Eylül’den itibaren başlayacağını bildirdi.

ANYMA: GÖRÜNTÜLER YAPAY ZEKAYLA DEĞİŞTİRİLDİ

İptal kararının ardından açıklama yapan Anyma, sahne performansının karanlık ve aydınlık, yıkım ve yaratım, korku ve umut üzerine kurulan bir bilim kurgu hikayesi olduğunu söyledi.

Gösterinin belirli bölümlerinin bütününden koparılarak paylaşılmasını yanıltıcı olarak nitelendiren sanatçı, şovun sonunda “ışığın galip geldiğini” ifade etti.

Anyma, tartışmalarda kullanılan bazı görüntülerin farklı müziklerle birleştirildiğini ve yapay zeka yardımıyla değiştirildiğini savundu. Kendi sahne görsellerinin yapay zekayla üretilmediğini vurgulayan sanatçı, çalışmalarının sosyal medya ve siyasi propaganda malzemesine dönüştürüldüğünü belirtti.

“DİNİ VE SİYASİ ANLAMLARI REDDEDİYORUZ”

Sahne evrenini ekibiyle birlikte beş yılda oluşturduklarını belirten Anyma, sanat tarihi, mitoloji ve antik edebiyattan esinlendiklerini kaydetti.

Görsellerinde dini figürlerin doğrudan temsil edilmediğini söyleyen sanatçı, herhangi bir dine veya kültüre saldırma ya da saygısızlık etme amacı taşımadıklarını ifade etti.

Anyma, gösteriye yüklenen dini ve siyasi anlamları reddettiklerini belirterek iptal kararından önce kendilerine açıklama yapma veya olası değişiklikleri görüşme fırsatı verilmediğini söyledi.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

İletişim kanallarının açık olduğunu belirten Anyma, gerekli yetkililerle görüşmeye ve çalışmalarının sanatsal bağlamını anlatmaya hazır olduklarını bildirdi.

Karara itiraz edeceklerini açıklayan sanatçı, mesajını “Umarım İstanbul’a geri dönebilir ve bu hikayeyi birlikte tamamlayabiliriz” sözleriyle tamamladı.