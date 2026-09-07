Otobüs yolculuğu sırasında Bozüyük'teki bir dinlenme tesisinde verilen mola, karşılaşılan manzara nedeniyle tatsız geçti.

Tesiste karton bardakta servis edilen bir Nescafe için 100 TL ödendi. Kahvenin fiyatı dikkat çekerken, oturma alanındaki temizlik durumu da tepki topladı.

ÇÖPLER TAŞTI, FARE ORTAYA ÇIKTI

Sonsöz muhabirinin objektifine yansıyan görüntülerde çöp kutusunun tamamen dolduğu, poşetlerin dışarı taştığı ve masaların altında yiyecek artıkları bulunduğu görüldü.

Yolcuların oturup yiyecek ve içecek tükettiği bölümde bir farenin dolaştığı anlar da kaydedildi. Farenin yerdeki yiyecek artıklarının yanına kadar gelmesi, “Dinlenme tesislerinde temizlik yeterince yapılıyor mu?” sorusunu akıllara getirdi.

Uzun yolculuklarda dinlenmek ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için bu tesislere uğrayan yolcular, yüksek fiyatların karşılığında en azından temiz ve güvenli bir ortam bekliyor.