"Seksenler" dizisinde canlandırdığı "Ergun Plak" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Kılıç'ı evinde hareketsiz halde bulan kız arkadaşı Özlem E'nin emniyette verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı.

Özlem E., Kılıç ile yaklaşık 8 yıldır birlikte olduklarını belirterek, oyuncunun 3 Eylül’de katılması gereken set çekimine gitmediğini öğrendiğini söyledi.

“AĞRILARININ DEVAM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ”

Bunun üzerine Kılıç’ı aradığını anlatan Özlem E., oyuncunun boyun fıtığı nedeniyle kendisini iyi hissetmediğini, ağrısının devam ettiğini ve ilaç kullandığını söylediğini aktardı.

Özlem E., aynı gün saat 16.00 sıralarında Kılıç’ın kendisini yeniden aradığını belirterek, “Ağlamaklı bir ses tonuyla setten atıldığını ve çok üzgün olduğunu söyledi. Ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini belirtti” dedi.

Kılıç’a telefon ve mesaj yoluyla ulaşmaya çalıştığını ancak yanıt alamadığını ifade eden Özlem E., oyuncunun yalnız kalmak istediğini ve kullandığı ilaçlar nedeniyle uyuduğunu düşündüğünü söyledi.

YEDEK ANAHTARLA EVE GİRDİ

Özlem E., 5 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Kılıç’ı yeniden aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu fark ettiğini anlattı. Endişelenerek oyuncunun Nurtepe Mahallesi’ndeki evine giden Özlem E., kendisinde bulunan yedek anahtarla daireye girdi.

Kılıç’ı salondaki tekli koltukta hareketsiz halde bulduğunu belirten Özlem E., seslenmesine rağmen yanıt alamadığını ve teninin soğuk olduğunu fark edince önce oyuncunun kız kardeşine, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdiğini söyledi.

Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 51 yaşındaki Kılıç’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Oyuncunun cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

“MADDE VEYA ALKOL BAĞIMLILIĞI YOKTU”

Özlem E., ifadesinde Kılıç’ın yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi sağlık sorunlarının bulunduğunu ve bu rahatsızlıkları nedeniyle çeşitli ilaçlar kullandığını anlattı.

Kılıç’ın herhangi bir madde veya alkol bağımlılığı olmadığını bildiğini söyleyen Özlem E., oyuncunun ne zaman ve nasıl hayatını kaybettiğini bilmediğini ifade etti.

Serhat Mustafa Kılıç’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.