Dünya Motokros Şampiyonası’nda sezonun 17’nci ayağı olan MXGP Türkiye, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’nde sürüyor.
Organizasyon kapsamında MX2 Türkiye etabının 1’inci ve 2’nci yarışları gerçekleştirildi. Yarışların sonunda İspanyol sporcu Guillem Farres ilk sırada yer alarak zirvenin sahibi oldu.
Farres’in ardından Alman sporcu Simon Langenfelder ikinci, Belçikalı Liam Everts ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.
Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
MXGP Türkiye, Afyonkarahisar’da dünyanın önemli motokros sporcularını bir araya getirmeye devam ediyor.
Kaynak: AA