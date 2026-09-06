A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan final mücadelesinde Filenin Sultanları, rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Karşılaşmanın ilk setini İtalya 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan Türkiye, seti kazanarak skoru 1-1’egetirdi.

Üçüncü sette İtalya yeniden üstünlük kurarak 25-12 kazandı ve maçta 2-1 öne geçti. Dördüncü sette ise pes etmeyen Filenin Sultanları, rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyarak seti 25-18 kazandı ve skoru 2-2’ye taşıdı.

Filenin Sultanları final setinde tarih yazdı

Şampiyonu belirleyecek final setinde büyük mücadele yaşandı. Kritik anlarda üstünlüğünü koruyan A Milli Kadın Voleybol Takımı, karar setini 15-10 kazanarak İtalya’yı 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye, finalde gösterdiği büyük mücadeleyle Avrupa’nın zirvesine çıktı.