Eskişehir'de Baksan Sanayi Sitesinde 2 katlı bir yapı denetim malzemeleri satan işletmede yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra alevlere TOMA da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Tepebaşı ilçesinde Baksan sanayi sitesinde yer alan bir yapı denetim malzemeleri satan 2 katlı işletmede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarı üzerine işletmeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm işletmeyi sardı. Alevlerin büyümesi üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü işletme çevresindeki güvenlik tedbiri alırken, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da itfaiye ekiplerine destek verdi. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da olay yerinde gelerek, çalışmalarını yerinde takip ediyor.