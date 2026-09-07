Mudanya seferini yapan İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait deniz otobüsü, Mudanya İskelesi'ne yanaştığı sırada iskeleye çarptı. Yolcuların yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Mudanya İskelesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Mudanya'ya sefer yapan İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait deniz otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana geldi. Kazanın ardından deniz otobüsünde bulunan yolcular panik yaşarken, olayda yaralanan olmadı. Kaza sırası ve sonrasında yolcular arasında yaşanan panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.