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Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza saat 00.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. İsmail K. (56) idaresindeki 16 BBP 663 plakalı kamyonete, aynı yönde seyreden Damla K. (22) yönetimindeki 16 BPJ 394 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters şekilde durdu. Kazada otomobil sürücüsü Damla K. ile araçta yolcu olarak bulunan Elif Nur K. (20) yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

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