Kırıkkale'de kontrolden çıkan motosikletin trafik levhasına çarptığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Etiler Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde meydana geldi. A.Ö. idaresindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kazada, devrilen motosikletten savrulan sürücü A.Ö. ve arkasında bulunan yolcu M.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.