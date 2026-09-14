Libya’daki Misrata Uluslararası Havalimanı’na iniş yapmak isteyen özel uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazanın ardından alev alan uçağa havalimanı itfaiye ekipleri müdahale ederken, Libya hava sahasının uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

Libya’nın Misrata kentinde bulunan Misrata Uluslararası Havalimanı’na iniş hazırlığındaki özel uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İniş sırasında meydana gelen kazanın ardından uçakta yangın çıktı.

Alevler içinde kalan uçağa havalimanı itfaiye ekipleri müdahale etti. Kazanın neden meydana geldiğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Düşen uçak İstanbul’dan havalanmış

Kazaya karışan uçağın, sabah saat 05.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanan TC-AKF tescilli özel iş jeti olduğu belirtildi.

Uçağın Cessna Citation Latitude tipi olduğu öğrenilirken, kazanın yaşandığı sırada uçakta kimlerin bulunduğuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Uçak Hamdi Akın’a ait

Düşen özel jetin iş insanı Hamdi Akın’a ait olduğu ve Bikini Jet tarafından işletildiği belirtildi. Uçağın Hamdi Akın tarafından geçtiğimiz mayıs ayında satın alındığı ifade edildi.