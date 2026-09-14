2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda öğrenciler, öğretmenler ve velileri ilgilendiren yeni düzenlemeler gündeme geldi. Öğrenci görüntülerinin paylaşılmasından cep telefonu kullanımına, kayıt ücretlerinden kaynak kitaplara kadar birçok konuda yeni kurallar uygulanacak.

Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda uygulanacak kurallar yeniden gündeme geldi. Öğrencilerin eğitim ortamındaki güvenliğini ve düzeni sağlamaya yönelik düzenlemeler kapsamında bazı uygulamalara izin verilmeyecek.

Okullarda hangi uygulamalar yasaklandı?

Yeni dönemde öğrencileri, velileri ve öğretmenleri ilgilendiren başlıca kurallar şöyle:

Öğrenci görüntülerinin paylaşılması yasak. Sınıf annesi uygulamasına izin verilmeyecek. Okullarda cep telefonu kullanımı yasak. Öğrencilerden kayıt parası alınamayacak. İlkokullarda sınav ve yazılı uygulaması yapılmayacak. WhatsApp üzerinden öğrencilere ödev verilemeyecek. Velilerin öğretmen seçmesine izin verilmeyecek. Okul dışında mezuniyet töreni düzenlenemeyecek. Öğrencilere kaynak kitap önerilemeyecek. Veliler randevusuz şekilde okul ziyaretinde bulunamayacak. Okullarda serbest kıyafet uygulaması olmayacak. Deneme sınavları yapılamayacak. Aidat adı altında zorunlu ücret alınamayacak. Mazeretsiz şekilde açık liseye geçiş yapılamayacak. Sınıf seçimi yapılamayacak. MEB dışındaki kaynak kitapların kullanılması yasak. Öğretmenler görevlerini önlük uygulamasına uygun şekilde sürdürecek. İlkokullarda karne uygulaması yapılmayacak. Okuma yazma kutlamaları mayıs ayından önce gerçekleştirilemeyecek. Tüm okullarda belirlenen kurallara uyulması zorunlu olacak.

Yeni dönemde söz konusu düzenlemelerin okullarda eğitim ortamının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla uygulanması bekleniyor.