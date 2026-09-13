Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Ganalı öğrencinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamaları dikkat çekti.

Üniversite tercihini nasıl yaptığını anlatan öğrenci, okulun adında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini görünce karar verdiğini belirterek, “Tercih yaparken Recep Tayyip Erdoğan ismini gördüm ve direkt seçtim. Okulu da dereceyle bitirdim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyduğu sevgiyi dile getiren Ganalı mezun, “Allah için seviyoruz Reis’i. Allah Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin. Afrika’da kendisini çok seviyorlar” diye konuştu.

Erdoğan ile tanışmanın kendisi için unutulmaz bir an olduğunu söyleyen öğrenci, mutluluğunu, “Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak gurur verici bir şey. Elimi hiç yıkamayacağım” sözleriyle anlattı.

Ganalı mezunun üniversite tercihini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyduğu sevgiyi anlattığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.