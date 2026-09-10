91 ülke ve ekonomiden 15 yaşındaki 760 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen PISA 2025 değerlendirmesi, küresel ölçekte öğrenci performansındaki düşüş trendinin sürdüğünü ortaya koydu.

Türkiye 3 Ana Disiplinde de Puanlarını Yükseltti

PISA 2022 verileriyle kıyaslandığında, Türkiye'nin fen, okuma ve matematik alanlarındaki performans grafiği şu şekilde gerçekleşti:

Fen Bilimleri: Türkiye, fen alanındaki puanını PISA 2022'ye göre 18 puan artırarak 494 puana ulaştı. Bu sonuçla Türkiye; 482 puanlık OECD ortalamasını ve 443 puanlık tüm ülkeler ortalamasını geride bıraktı.

Okuma Becerileri: OECD ülkeleri genelinde düşüş yaşanmasına rağmen Türkiye, okuma alanındaki puanını 16 puan yükseltti.

Matematik: Küresel ölçekte sert düşüşlerin kaydedildiği matematik alanında Türkiye ortalama puanını 9 puan artırmayı başardı.

Avrupa’da Sert Düşüş: Slovakya Hariç Tablo Olumsuz

Avrupa ülkelerinde PISA 2022'ye kıyasla her üç alanda da puanını artırabilen tek Avrupa ülkesi Slovakya oldu. Estonya, İngiltere, Avusturya, Litvanya ve İtalya fen alanında kısmi artışlar yakalasa da kıta genelinde okuma ve matematik alanlarında dikkat çekici gerilemeler kaydedildi.

Avrupa ülkelerindeki puan kayıpları şu şekilde detaylandı:

Okuma Alanındaki Düşüşler: Letonya 45, Danimarka 29, Norveç 24, Slovenya 24, İspanya 23, Hırvatistan 22 ve İsveç 21 puan geriledi. Almanya 15, Fransa 18 ve Hollanda ise 18 puan kayıp yaşadı.

Matematik Alanındaki Gerileme: Malta 27, Slovenya 25, Letonya 23, Danimarka 19 ve İsveç 18 puan düştü. Fransa ve İspanya 16'şar, Finlandiya 15, Almanya ise 11 puan geriledi.

Fen Alanındaki Puan Kayıpları: Letonya 25, Slovenya 16, Danimarka 16, Malta 13 ve İsveç 8 puan düşüş kaydetti. Cezaevi çalışanları 5 günlük greve gitti İçeriği Görüntüle