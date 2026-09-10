Ülkenin resmi bilimsel danışma organı Sciensano, salgın krizine ilişkin son verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan son raporda 4 yeni vakanın daha sisteme işlendiği ve enfekte olan toplam hasta sayısının 318’e ulaştığı bildirildi. Ağustos ayı sonunda 306 olarak kaydedilen bilançonun yükselişini sürdürmesi, alınan radikal önlemlere rağmen salgının henüz tam anlamıyla kontrol altına alınamadığını gözler önüne seriyor.

Tek Bir Kümes Sanılıyordu: İkinci İncelemede Büyük Şok!

Salgının izi sürüldüğünde krizin odağında Flaman bölgesinde yer alan Geel kentindeki Laerco çiftliğinin bulunduğu anlaşıldı. Nisan ayının son günlerinde ilk bakteriyel izin bulunmasıyla birlikte mayıs ayında kapsamlı bir operasyon başlatılmış ve tesiste üretilen tüm yumurtalar piyasadan çekilmişti.

İlk taramalarda işletmedeki dört ayrı tesisten yalnızca birinde bakteriye rastlandığı düşünülmüştü. Fakat vaka sayılarında beklenen düşüş trendi yakalanamayınca uzmanlar tesisten yeniden numuneler aldı. İkinci kontrol dalgasında başka bir kümeste daha kontaminasyon tespit edilmesi üzerine yetkililer taviz vermedi ve çiftlikteki tüm üretim süreçlerini tamamen durdurdu.

2 Milyon Yumurta Dev Marketlerin Raflarına Girdi: Salgın 8 Ülkeye Sıçradı

Uzmanların tahminlerine göre bakteri bulaşmış olma ihtimali bulunan ürün sayısı 2 milyon adede kadar ulaşıyor. Bu riskli grubun Colruyt, Delhaize, Aldi ve Carrefour gibi uluslararası perakende devlerinin rafları üzerinden tüketiciye ulaştığı biliniyor.

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FAVV) Sözcüsü Helene Bonte, tehlikenin ülke sınırlarını aştığını vurguladı. Risk taşıyan partiler Belçika’nın yanı sıra Hollanda, Fransa, İtalya ve Portekiz’in de dahil olduğu toplam 8 Avrupa ülkesinde satıştan kaldırıldı. Son koruyucu tedbir adımı olarak geri çağırma prosedürü Lüksemburg’a da genişletildi. Tüketicilerden, şüpheli ürünleri kesinlikle pişirmeden veya tüketmeden doğrudan satın aldıkları mağazalara götürerek para iadesi almaları isteniyor.

Geçmiş Yılların İki Katını Aştı: Hastalık Belirtilerine Dikkat!

Vücuda girdiğinde yüksek ateş, şiddetli karın krampları, ishal ve kusma gibi belirtilerle kendini gösteren Salmonella enfeksiyonu, sağlıklı bireylerde birkaç günde atlatılsa da küçük yaş grubundaki çocuklarda ve bağışıklığı zayıf kişilerde hayati risk oluşturabiliyor.

FAVV kayıtları krizin boyutunu net biçimde ortaya koyuyor: Belçika genelinde 2024 yılının tamamında kaydedilen 9 ayrı Salmonella salgınında toplam 149 kişi hastalanmış, bunlardan 20’si hastanede tedavi altına alınmıştı. Tek bir üreticiden yayılan mevcut salgın ise şimdiden tüm 2024 bilançosunun iki katından fazla bir büyüklüğe erişmiş durumda.