Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından, ailelerin çocukların gelişim ve eğitim süreçlerindeki rolünü güçlendirmeye yönelik çalışmalar hız kazandı. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar 2026 yılında da devam ediyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından okul öncesi eğitime devam eden çocukların ailelerine yönelik her ay hazırlanan “Aile Eğitim Bülteni” de bu çalışmalar arasında yer alıyor. Farklı temalarla hazırlanan bültenler aracılığıyla ebeveynlerin çocuklarının gelişimi ve eğitimi konusunda bilinçlendirilmesi, eğitim sürecine daha aktif katılım göstermeleri ve aile-okul iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Aile Eğitim Bülteni, ebeveynlerin çocuk gelişimine ilişkin güncel bilgilere ulaşmasına katkı sağlarken okulda yürütülen eğitim programları ile ev ortamı arasında da bir bütünlük oluşturuyor. Böylece ailelerin eğitim sürecinde daha etkin bir rol üstlenmeleri destekleniyor.

Eylül sayısının konusu: Okula güvenli başlangıç

“Maarifin Kalbinde Oyun” temasıyla hazırlanan eylül ayı Aile Eğitim Bülteni ise “Oyunla Güvenli Bir Başlangıç: Okula Uyum” başlığıyla yayımlandı.

Bültende çocukların okula uyum sürecinin özelliklerinden oyunun bu dönemdeki destekleyici rolüne kadar pek çok konu ele alındı. Çocukların okul yaşamını tanıması, sabah saatlerinde yaşanan vedaların daha kolay hâle getirilmesi ve okuldan eve geçiş sürecinin sağlıklı şekilde yönetilmesine yönelik önerilere yer verildi.

Ayrıca okul ve aile arasındaki iş birliğinin önemi üzerinde durulurken, çocukların okula uyumunu zorlaştırabilecek tutumlar da değerlendirildi. Ailelerin çocuklarının okula güvenli ve sağlıklı bir başlangıç yapmalarına destek olabilmeleri amacıyla çeşitli oyun ve etkinlik önerileri de bültende paylaşıldı.

Bakan Tekin’den ailelere mesaj

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bültende “Kıymetli Anne Babalar” hitabıyla yayımlanan yazısında, çocuğun okula başlamasının yalnızca çocuk açısından değil, aile açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladı.

Tekin, çocukların okula ilk adım attığı dönemde ailelerin de farklı duygular yaşadığını belirterek, eğitim sürecinde aileleri güçlü bir paydaş olarak gördüklerini ifade etti. Bakan Tekin, çocukların yeni arkadaşları, öğretmenleri ve okul ortamıyla tanıştığı bu dönemde ailelerin desteğinin önemine dikkat çekti.

“Bir çocuğun okula attığı ilk adım, aslında bütün ailenin attığı bir adımdır.” ifadeleriyle ailelere seslenen Tekin, okulun kapılarının çocuklarla birlikte ailelere de açıldığını belirtti.

Çocukların okula alışma sürecine ilişkin ailelerin yaşayabileceği “Çocuğum okula alışabilecek mi?”, “Vedalaşırken nasıl davranmalıyım?” ve “Eve döndüğünde onunla nasıl konuşmalıyım?” gibi sorulara da değinen Tekin, bültende bu sürece ilişkin çeşitli önerilerin bir araya getirildiğini aktardı.

Her çocuğun okula alışma biçiminin ve süresinin farklı olduğuna işaret eden Tekin, ailelerin çocukların duygularına alan açmasının, ihtiyaç duydukları güveni hissettirmesinin ve kendi adımlarını atarken yanlarında olduklarını göstermesinin önemini vurguladı.

Bakan Tekin, yazısının sonunda Aile Eğitim Bülteni’nin ailelere bu süreçte iyi bir yol arkadaşı olmasını diledi.