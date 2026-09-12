Kayseri Kültür Yolu Festivali’nde çocuklar masal dünyasına yolculuk yaptı

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Kayseri durağında gerçekleştirilen etkinlikler, farklı yaş gruplarına hitap eden programlarla devam ediyor. Festivalin yedinci gününde çocuklar için İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda “Bana Bir Masal Anlat Öğretmenim / Bir Masal Bin Hayal” etkinliği gerçekleştirildi.

Eğitmen Fatma Erdemir’in katılımıyla düzenlenen programda çocuklar, masalların renkli ve hayal gücünü geliştiren dünyasını keşfetme fırsatı buldu. Etkinlik, minik katılımcılara eğlenceli bir gün yaşatırken festival programındaki çocuk etkinliklerine de renk kattı.

Kale İçi Arkeoloji Müzesi’nde kaligrafi atölyesi

Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlere yönelik etkinliklerden biri de Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde düzenlendi.

Bünyamin Toraman'ın gerçekleştirdiği kaligrafi atölyesine katılan ziyaretçiler, geleneksel güzel yazı sanatının inceliklerini yakından tanıdı. Harflerin belirli estetik kurallar doğrultusunda biçimlendirilmesine dayanan kaligrafi sanatının uygulamalı olarak ele alındığı atölye ilgi gördü.

“Hane” sergisi sanatseverleri ağırlıyor

Festivalin dikkat çeken sanat etkinlikleri arasında küratörlüğünü Yasemin Karaca'nın üstlendiği “Hane” sergisi de yer aldı.

Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi İhtisas Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini ağırlayan sergide farklı sanat disiplinlerinden çok sayıda eser bir araya getirildi.

Seçkide 13 hat, 17 seramik hat, 12 tezhip ve 6 tarihi hat eserinin yanı sıra dijital çalışmalar, geometrik kandil tasarımları ve mermer işlemeli celi sülüs eserler de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

“Hane” sergisiyle aile, yuva ve nesiller arasındaki bağlar, İslam sanatlarının estetik anlatımı üzerinden ele alındı. Sergi, geleneksel sanatlarla çağdaş çalışmaların bir arada değerlendirilebilmesine de imkan sağladı.

Kıraç, Kayseri’de hayranlarıyla buluştu

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Kayseri programında müzikseverler için de özel bir etkinlik düzenlendi.

Sanatçı Kıraç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sahne alarak Kayserili hayranlarıyla buluştu. Festival kapsamında düzenlenen konser, günün kültür ve sanat programlarının müzik ayağını oluşturdu.

Kayseri'de farklı mekanlarda düzenlenen kültür, sanat ve eğlence etkinlikleriyle devam eden Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri durağı yarın sona erecek.