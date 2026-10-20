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Kayseri'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Rafet Toker'in cenazesi toprağa verildi. Bir süredir kanser tedavisi gören 73 yaşındaki Toker, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Toker'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Toker'in naaşı, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Toker'in yakınları, askeri erkan ve emniyet yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA