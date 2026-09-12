Emeği, alın terini, dürüstlüğü, dayanışmayı ve meslek ahlakını merkeze alan Ahilik geleneğinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının amaçlandığı hafta boyunca Kırşehir'de çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Kutlamalar sabah duasıyla başlayacak

Ahilik Haftası'nın ilk günü olan 14 Eylül Pazartesi, Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'nde gerçekleştirilecek programla başlayacak. Saat 05.45'te geleneksel esnaf kahvaltısı, türbe ziyareti ve dua programı düzenlenecek.

Saat 09.00'da Kırşehir Kalesi'nden top atışı yapılmasının ardından saat 09.15'te Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak. Saat 10.30'da Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'nde gerçekleştirilecek türbe ziyareti ve duanın ardından saat 11.00'de kent merkezinde kortej yürüyüşü yapılacak.

Esnafın mesleki flamaları, vatandaşların ise Türk bayraklarıyla katılacağı kortejde Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer alacak.

Resmi açılış Cacabey Meydanı'nda

Kortejin ardından saat 11.30'da Cacabey Meydanı'nda 39. Ahilik Haftası'nın resmi açılış töreni gerçekleştirilecek.

Törende konuşma yapacak Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, Ahilik kültürünün ekonomik ve ahlaki değerlerinin yanı sıra esnaf ve sanatkârlara yönelik destekler hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Programda ayrıca “Ahi Esnaf Beratı” uygulamasına ilişkin detaylar da paylaşılacak.

Açılışın ardından saat 12.30'da İş Bankası önünde vatandaşlara geleneksel Ahi pilavı, helva ve şerbet ikram edilecek.

Gün boyu farklı etkinlikler düzenlenecek

İlk günün öğleden sonraki bölümünde saat 14.00'te Ahi Külliyesi'nde okçuluk turnuvası düzenlenecek. Saat 15.00'te Kırşehir Valiliği'ne makam ziyareti gerçekleştirilirken aynı saatte Müftülük Konferans Salonu'nda “Ahilik Kültürü ve Girişimcilik” kitabı eğitiminin açılışı yapılacak.

Kent merkezindeki esnaf ziyaretlerinin ardından günün programı, saat 20.00'de Cacabey Meydanı'ndan gerçekleştirilecek TRT Müzik canlı yayınıyla sona erecek.

Yılın Çırağı, Kalfası ve Ahisi ödüllendirilecek

Bir hafta boyunca Kırşehir genelinde düzenlenecek etkinliklerle Ahilik kültürünün farklı yönleri ele alınacak ve gelenek toplumun farklı kesimleriyle buluşturulacak.

Kutlamaların önemli etkinliklerinden biri ise 19 Eylül Cumartesi günü yapılacak ödül töreni olacak. Saat 18.00'de Cacabey Meydanı'nda düzenlenecek törende helikopter gösterisinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Bölüğü ve Bando Takımı konserleri gerçekleştirilecek.

Törende “Yılın Çırağı”, “Yılın Kalfası” ve “Yılın Ahisi” ödüllerinin yanı sıra Ahilik Hizmet ve Onur Ödülleri de sahiplerini bulacak.

Ahilik Haftası, 20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek kapanış etkinlikleriyle tamamlanacak.