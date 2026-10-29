Sincan Belediyesi tarafından Gazi Osmanpaşa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Orhangazi Teras Parkı, düzenlenen törenle hizmete girdi. Peyzaj düzenlemesi ve şehir manzarasıyla öne çıkan parkın, ilçe sakinlerinin açık havada vakit geçirebileceği yeni bir alan olarak kullanılması hedefleniyor.
Orhangazi Teras Parkı'nın Açılışına İlçe Protokolü Katıldı
Orhangazi Teras Parkı'nın açılış törenine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, MHP Sincan İlçe Başkanı Mesut Genç ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.
Gazi Osmanpaşa Mahallesi'nde hayata geçirilen park, modern mimarisi ve düzenlenmiş yeşil alanlarıyla ilçe sakinlerinin kullanımına sunuldu.
Sincan'a Yeni Sosyal Yaşam Alanı
Sincan Belediyesi, ilçedeki sosyal yaşam alanlarını artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Orhangazi Teras Parkı projesini tamamladı. Şehir manzarasına sahip parkın, vatandaşların dinlenme ve açık havada vakit geçirme ihtiyaçlarına hizmet etmesi amaçlanıyor.
Orhangazi Teras Parkı'nın açılmasıyla birlikte Gazi Osmanpaşa Mahallesi'ne yeni bir sosyal alan kazandırılmış oldu.